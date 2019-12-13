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17:34 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил перейти до 15 апреля от бумажных к электронным документам в медицине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины, однако при условии готовности медучреждений и надлежащей защиты соответствующих информационных систем.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение, адресованное Минздраву, он дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения», — говорится в перечне поручений.

Правительству и властям регионов предстоит «обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности».

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