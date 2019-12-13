Путин поручил перейти до 15 апреля от бумажных к электронным документам в медицине

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение, адресованное Минздраву, он дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.
«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения», — говорится в перечне поручений.
Правительству и властям регионов предстоит «обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности».