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20:54 (мск), источник: ТАСС

Умер актер Дэнни Айелло

Ему было 86 лет.

Источник: AFP 2019

ТАСС, 13 декабря. Американский актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме «Крестный отец — 2» (The Godfather: Part 2, 1974) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

По ее словам, Айелло ушел из жизни вечером в четверг после непродолжительной болезни. У актера остались четверо детей.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Кинокарьера началась для Айелло довольно поздно — первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Одним из взлетов в его карьере было участие в фильме «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1984), где Айелло сыграл начальника полиции. Актеру также удалось поработать с Вуди Алленом в картинах «Дни радио» (Radio Days, 1987) и «Пурпурная роза Каира» (The Purple Rose of Cairo, 1985).

В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме «Делай, как надо» (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.

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