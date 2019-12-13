20:54 (мск), источник: ТАСС
Умер актер Дэнни Айелло
Ему было 86 лет.
ТАСС, 13 декабря. Американский актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме «Крестный отец — 2» (The Godfather: Part 2, 1974) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.
Дэнни Айелло родился в
В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме «Делай, как надо» (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.