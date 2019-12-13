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21:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

«У меня похмелье, так что сегодня беру отгул». В некоторых британских фирмах так можно

«В этом году у меня было два похмельных выходных после вечеринок с друзьями, и еще три после вечеринок с друзьями с работы». Некоторые британские работодатели пытаются привлечь миллениалов возможностью отгула по причине похмелья.

Элли — 19, она PR-менеджер в диджитал-агентстве. Ее компания вслед за уже многими другими решила предоставлять сотрудникам неограниченное количество отпускных дней и гибкий график.

Но помимо этого Элли и ее коллеги могут взять «похмельный выходной» и работать из дома — с дивана или даже из кровати.

«Это большое преимущество, — говорит девушка. — Все дело в честности. Люди могут позволить себе не врать начальству».

Кроме того, у сотрудников с детьми в нашей компании много преимуществ, а для тех, у кого нет детей, почти ничего не предусмотрено. Так что это преимущество для тех, у кого нет детей.

«Что-то для миллениалов»

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Начальница Элли — Клер Кромптон, соосновательница и директор компании Audit Labs. Агентство базируется в Болтоне, поэтому, чтобы привлекать сотрудников из ближайшего крупного города, Манчестера, нужны привлекательные условия работы.

«Мы хотели что-то предложить самой юной части поколения миллениалов, которые как правило ходят в пабы в середине недели и играют в барные игры. Если моя команда знает, что им предстоит что-то такое, они просто заранее бронируют похмельный выходной. Они просто работают, сидя дома на диване, в пижаме», — говорит она.

«Если кто-то берет их два-три раза в неделю и пропускает встречи с клиентами, тогда нужно подумать. Но пока все относятся к похмельным выходным ответственно», — рассказывает Элли.

Это просто день, когда человек работает из дома, но мы сделали его привлекательнее для молодежи. Кроме того, это делает людей честнее.

Клер видит плюс и в том, что иногда ее сотрудники допоздна остаются на корпоративных вечеринках и любят неформальные встречи с клиентами.

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Однако консультант Королевского института персонала и развития доктор Джилл Миллер считает, что компания немного промахнулась с названием.

«Называть это похмельным выходным, может быть, не очень полезно, если тем самым поощряется чрезмерное употребление алкоголя. На работодателях лежит ответственность за благополучие работников, и они должны иметь ее в виду, когда разрабатывают корпоративные правила. Компания рекомендует больше пить? Я бы придумала другое название», — говорит консультант.

«Я вчера перепила»

По словам Элли, ее коллеги стараются не злоупотреблять похмельными выходными. «Все ведут себя примерно одинаково — берут выходные только тогда, когда они им нужны, никто не наглеет и лишние не берет. Люди ими пользуются только тогда, когда они нужны», — рассказывает 19-летняя сотрудница агентства.

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«В последний раз у нас с партнером было свидание. Мы сходили в ресторан и выпили бутылку вина, а потом пришли мои друзья, и я подумала — а почему бы нам не пойти с ними в паб. Все закрутилось, и мы выпили довольно много и вернулись довольно поздно. Так что на следующий день я просто позвонила Клер и сказала: «Я вчера выпила лишнего», — рассказывает Элли.

«Мне было бы гораздо более неудобно притворяться, что я заболела. Если бы я ей позвонила и соврала, то мне было бы очень плохо при каждой встрече с ней, мне нужно было бы продолжать ложь. А так я знала, что просто говорю правду, и мне совсем не было неудобно», — говорит она.

Гибкий график набирает популярность в Британии, как и неограниченное количество отпускных дней. К сожалению, немногие компании до нового года успеют принять нормы о похмельных выходных.

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