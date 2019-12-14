Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
03:58 (мск), источник: Rambler.ru

Прогноз погоды на Новый год: Россиян ждут аномальные дожди

Погода под Новый год на северо-западе России будет аномальной. Об этом со ссылкой на «Гисметео» сообщает «Свободная пресса».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 93% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге температура в течение оставшихся дней декабря и в начале января будет колебаться между -4 градусами и +3 градусами. Все это время там будет идти либо дождь, либо дождь со снегом.

Читайте также
В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ждет очередная оттепель в конце недели

Температура в Пскове на протяжении ближайших недель будет плюсовой (временами +5 градусов), дожди будут идти большую часть времени, не исключено выпадение мокрого снега.

В Вологде до 21 декабря температура будет 0…-3 градуса, потом похолодает до -14 градусов, потом до -21 градуса, но с 26 декабря и до конца первой недели января температура будет составлять +1…-3 градуса. Все это время будет пасмурно.

В Мурманске в ближайший месяц будет минусовая температура (-1…-6 градусов). После 20 декабря там возможно выпадение сильного снега.

В Сыктывкаре к 20 декабря похолодает до -20 градусов, после — до -26 градусов, в конце декабря потеплеет до −2…−8 градусов, в начале января характер погоды не изменится. С конца декабря прогнозируется выпадение небольшого снега.

 Трамп получил «важную информацию» с Украины
«Попытки были»: Кремль о жестких переговорах в Париже
Олимпийская чемпионка Загитова временно приостановила карьеру
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Затерянный в океане. История самого необычного побега из СССР
Арестован россиянин, 2 года изводивший соседей лошадиным ржанием
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Запад подхватил российский мем с «зависшим» котом
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
В Госдуме не поддержали отмену транспортного налога Депутаты посчитали, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
В каком цвете нельзя встречать год Крысы 2020?
Узнай, какая ты королева. Тест
Мужчины с таким именем самые жестокие
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь