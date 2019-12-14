03:58 (мск), источник: Rambler.ru
Прогноз погоды на Новый год: Россиян ждут аномальные дожди
Погода под Новый год на
В
Температура в Пскове на протяжении ближайших недель будет плюсовой (временами +5 градусов), дожди будут идти большую часть времени, не исключено выпадение мокрого снега.
В Вологде до 21 декабря температура будет 0…-3 градуса, потом похолодает до -14 градусов, потом до -21 градуса, но с 26 декабря и до конца первой недели января температура будет составлять +1…-3 градуса. Все это время будет пасмурно.
В Мурманске в ближайший месяц будет минусовая температура (-1…-6 градусов). После 20 декабря там возможно выпадение сильного снега.
В Сыктывкаре к 20 декабря похолодает до -20 градусов, после — до -26 градусов, в конце декабря потеплеет до −2…−8 градусов, в начале января характер погоды не изменится. С конца декабря прогнозируется выпадение небольшого снега.