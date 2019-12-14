08:02 (мск), источник: РИА Новости
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле «Орел»
Согласно материалам, корабль может доставить на орбиту Луны полезный груз суммарной массой 420 килограммов, включая четырех членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Таким образом, вес каждого космонавта, учитывая скафандр, должен быть не более 80 килограммов. Для полетов на корабле «Орел» в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов.
Таким образом, полететь на Луну может не каждый российский космонавт, поскольку сейчас в отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.
Ранее РИА Новости стало известно о «перевесе» на 2,3 тонны массы самого корабля «Орел». Это не мешает ему проходить летные испытания на околоземной орбите, поскольку грузоподъемности ракеты «Ангара» для этого достаточно, но в ограничение по массе для полетов к Луне корабль не укладывается.
Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже десять лет. Согласно текущим планам, впервые он должен отправиться на орбиту в 2023 году. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.