We would like to live in one of these from now onhttps://t.co/aX0FvJCCZj— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) December 13, 2019
10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Учительница из США создала елку-вигвам
Изобретение произвело фурор в соцсетях.
Робби Кроуфорд из Миссури решила устроить рождественскую вечеринку для всей семьи, но подумала, что обычной елки будет недостаточно.
Когда учительница рассказывала своим ученикам о жилищах индейцев, ее посетила идея. Она использовала муляж вигвама, к которому степлером прикрепила ветки от старой искусственной елки. Получилась самая настоящая рождественская ель, но с пространством внутри. Дерево Робби украсила небьющимися шарами и остатками свадебных украшений. На все ушло два часа.
По словам Кроуфорд, на Рождество к ней придут 19 родственников. Она всегда старается придумать
Учительница поделилась снимками елки в соцсетях, и фото быстро стали вирусными. «Отличная идея!» — комментируют пользователи. Многие взяли ее на вооружение.
Анна Лысенко