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10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учительница из США создала елку-вигвам

Изобретение произвело фурор в соцсетях.

Робби Кроуфорд из Миссури решила устроить рождественскую вечеринку для всей семьи, но подумала, что обычной елки будет недостаточно.

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Когда учительница рассказывала своим ученикам о жилищах индейцев, ее посетила идея. Она использовала муляж вигвама, к которому степлером прикрепила ветки от старой искусственной елки. Получилась самая настоящая рождественская ель, но с пространством внутри. Дерево Робби украсила небьющимися шарами и остатками свадебных украшений. На все ушло два часа.

По словам Кроуфорд, на Рождество к ней придут 19 родственников. Она всегда старается придумать что-то не только для взрослых, но и детей. Теперь они смогут забираться в елку, как в домик.

Учительница поделилась снимками елки в соцсетях, и фото быстро стали вирусными. «Отличная идея!» — комментируют пользователи. Многие взяли ее на вооружение.

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Анна Лысенко

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