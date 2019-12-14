В Италии обнаружили храм цветного мрамора

Центр здания украшал роскошный, разноцветный мраморный пол. Археологи также обнаружили скамью, ритуальный колодец и клумбу для какого-то священного растения, пишет Live Science.
Митра — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, согласием и солнечным светом. В І веке нашей эры митраизим получил распространение в эллинистическом мире. Митра часто отождествлялся с Солнцем.
Ученые считают, что храм был местом жертвоприношений животных и мистерий в состоянии измененного сознания, для чего использовались психотропные растения.
Но Митра был не единственным, кому поклонялись в «Храме цветного мрамора». Здесь нашли надписи, посвященные древнегреческому богу Кроносу и артефакты, которые использовались в культе египетской богини Изиды.
До того, как стать храмом, помещение использовалось в качестве таверны, обнаружили ученые. Само святилище существовало недолго. К началу пятого века в Остии уже широко распространилось христианство.