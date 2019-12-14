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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии обнаружили храм цветного мрамора

Около 1,6 тыс. лет тому назад римляне поклонялись Митре в «Храме цветного мрамора», обнаружили археологи, которые нашли руины этого сооружения в Остии, одном из районов Рима.

Источник: D. Abate

Центр здания украшал роскошный, разноцветный мраморный пол. Археологи также обнаружили скамью, ритуальный колодец и клумбу для какого-то священного растения, пишет Live Science.

Митра — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, согласием и солнечным светом. В І веке нашей эры митраизим получил распространение в эллинистическом мире. Митра часто отождествлялся с Солнцем.

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Ученые считают, что храм был местом жертвоприношений животных и мистерий в состоянии измененного сознания, для чего использовались психотропные растения.

Но Митра был не единственным, кому поклонялись в «Храме цветного мрамора». Здесь нашли надписи, посвященные древнегреческому богу Кроносу и артефакты, которые использовались в культе египетской богини Изиды.

До того, как стать храмом, помещение использовалось в качестве таверны, обнаружили ученые. Само святилище существовало недолго. К началу пятого века в Остии уже широко распространилось христианство.

Анна Лысенко

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