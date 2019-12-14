Сокуров заявил, что ему неинтересны обвинения в национализме со стороны Кадырова

Ранее Сокуров на заседании Совета по правам человека предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Господин Путин не согласился с точкой зрения режиссера.
Позже высказался и сам Рамзан Кадыров: в своем Telegram-канале он написал, что Александр Сокуров «и ему подобные» «давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство», если бы не чеченский народ. Заявления режиссера он назвал «ничем не прикрыто националистическими» и добавил, что господин Сокуров «слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всем чеченском народе».
«Националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре. И это достойный и приличный термин. Извращенное какое-то сознание может обобщать это до чеченского народа. но у меня действительно есть серьезное размышление на тему судьбы этого народа. О том, что происходит с ним сейчас», — сказал господин Сокуров.
Он отметил необходимость жителям кавказских регионов поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.
«Моя родина Россия, я гражданин РФ. Все, что происходит на Кавказе, имеет прямое отношение к моей судьбе, к судьбе моих учеников, которые из разных республик, городов. И к судьбе вообще какого-то культурного портрета разных народов России. Если я что-то по-настоящему ненавижу, а может и презираю, то это вот эту провинциальную жуткую тупость, глупость и какую-то неразвитость. Она-то и губит молодые души», — добавил Александр Сокуров.
Он добавил, что не видит в Чечне «республиканского полноценного воплощения» из-за ведения законов, которые, по его мнению, противоречат не только Конституции РФ, но и политическим культуре и дисциплине.
Господин Кадыров, по словам режиссера, постоянно нарушает политическую дисциплину, что вызывает у господина Сокурова тревогу.
Анализируя рассказы студентов, приехавших в Санкт-Петербург из Чеченской республики, он делает вывод, что эволюционного развития в происходящем там нет.