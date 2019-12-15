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00:42 (мск), источник: Известия

The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших фильмов 2019 года, пишет THR.

Источник: Известия

На первое место он поместил картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питом в главных ролях. Следом идет криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером, который, по мнению Маккарти, воплотил на экране «потрясающий портрет и уверенности в себе и ненависти к себе».

Тройку замыкает фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», названный кинокритиком лучшей экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт.

Далее в списке фигурирует «Ирландец» Мартина Скорсезе и французская картина «Портрет девушки в огне», получившая приз Каннского фестиваля за сценарий.

Также в десятку лучших попали лауреат кинофестиваля Сандэнс «Последний черный в Сан-Франциско», фильм «Ford против Ferrari», историческая драма Сэма Мендеса «1917», остро-социальное высказывание французского документалиста Ладжа Ли «Отверженные» и скандинавская картина «Безнадежное дело Хаммаршельда».

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