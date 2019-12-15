03:16 (мск), источник: Аргументы и факты
Убойный праздник. В какие дни умирает больше всего жителей России?
Новый год — самый радостный праздник. Но оказывается, он же и самый смертоносный. Причём понимать это нужно буквально.
Первого января убийств в стране происходит в 3,5 раза больше, чем в обычный день года. Если учесть, что по России с 2000 по 2017 г. регистрировали в среднем 66 убийств в день, то получается, что в эти годы каждое 1 января дополнительно убивали 152 человека. А всего за 17 лет наблюдений в этот день убили 2592 человека. Но на самом деле реальность ещё суровее. Ведь рост убийств начинается уже 29 декабря и продолжается до 3 января. И в целом за эти 6 дней празднования Нового года в среднем дополнительно погибал 261 человек.
Эти печальные цифры первым в России показал доктор медицинских наук, специалист по эпидемиологии алкогольных проблем Александр Немцов. И это лишь вершина айсберга «праздничных убийств». Немцов проанализировал распределение насильственных смертей в течение года за первые 17 лет XXI века в России. И каждый год графики были примерно одинаковыми, что подчёркивало явную закономерность. «На протяжении года чётко выделяются 7 пиков убийств: 3 в январе, по 1 в феврале и марте и 2 пика в мае, — говорит Александр Викентьевич. — Все они совпадают с праздниками. В январе значимое увеличение количества убийств наблюдается 7-го, 13-го и 20-го. Это совпадает с Рождеством, старым Новым годом и Богоявлением.
Вообще по убийствам с большим отрывом от Нового года следуют по нисходящей праздники 8 Марта, 9 Мая, 23 февраля, 1 Мая, 13, 7 и 20 января.
Но даже все эти праздники, вместе взятые, уступают в сумме по количеству дополнительных убийств 1 января. Так что если судить по убийствам, то в России главный праздник — встреча Нового года".
Свой рейтинг праздников в зависимости от количества смертей есть не только в России, это международный феномен. Например, исследования в США показали, что пик смертности в году приходится на Рождество, потом с некоторым отрывом следует Новый год, далее в порядке убывания идут дни Благодарения, Независимости, Труда и Памяти. А вот в День президентов прироста смертности нет, что, похоже, говорит о его низкой популярности.
«Как всё это объяснить? — рассуждает Александр Немцов. — Первое, что приходит на ум, — это связать рост числа убийств с алкоголем. В науке хорошо известно, что потребление алкоголя является важным определяющим фактором насилия, и в том числе убийств. Кроме того, раньше мы уже показывали, что в новогодние праздники смертность растёт
Убийства — это крайняя форма агрессии. И если они происходят чаще в праздники, то можно предположить, что в эти же дни масштабы насилия, но без смертельного исхода, тоже в разы больше. Одна из основных нравственных задач общества — сокращение насилия вообще, и особенно убийств. И поскольку в случае праздничных смертей роль алкоголя несомненна, необходимо снизить потребление крепких спиртных напитков.
Поскольку главный рост числа убийств бывает в Новый год, было бы очень полезно ввести ценовые или другие ограничения доступности крепкого алкоголя в декабре, особенно в последнюю неделю, когда граждане делают максимальное число закупок спиртного перед праздником.