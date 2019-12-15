Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
25Скончался Юрий Лужков
03:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Убойный праздник. В какие дни умирает больше всего жителей России?

Новый год — самый радостный праздник. Но оказывается, он же и самый смертоносный. Причём понимать это нужно буквально.

Источник: РИА "Новости"

Первого января убийств в стране происходит в 3,5 раза больше, чем в обычный день года. Если учесть, что по России с 2000 по 2017 г. регистрировали в среднем 66 убийств в день, то получается, что в эти годы каждое 1 января дополнительно убивали 152 человека. А всего за 17 лет наблюдений в этот день убили 2592 человека. Но на самом деле реальность ещё суровее. Ведь рост убийств начинается уже 29 декабря и продолжается до 3 января. И в целом за эти 6 дней празднования Нового года в среднем дополнительно погибал 261 человек.

Рейтинг смерти

Эти печальные цифры первым в России показал доктор медицинских наук, специалист по эпидемиологии алкогольных проблем Александр Немцов. И это лишь вершина айсберга «праздничных убийств». Немцов проанализировал распределение насиль­ственных смертей в течение года за первые 17 лет XXI века в России. И каждый год графики были примерно одинаковыми, что подчёркивало явную закономерность. «На протяжении года чётко выделяются 7 пиков убийств: 3 в январе, по 1 в феврале и марте и 2 пика в мае, — говорит Александр Викентьевич. — Все они совпадают с праздниками. В январе значимое увеличение количества убийств наблюдается 7-го, 13-го и 20-го. Это совпадает с Рождеством, старым Новым годом и Богоявлением.

Вообще по убийствам с большим отрывом от Нового года следуют по нисходящей празд­ники 8 Марта, 9 Мая, 23 февраля, 1 Мая, 13, 7 и 20 января.

Но даже все эти праздники, вместе взятые, уступают в сумме по количе­ству дополнительных убийств 1 января. Так что если судить по убийствам, то в России главный празд­ник — встреча Нового года".

Читайте также
Прогноз погоды на Новый год: Россиян ждут аномальные дожди

Свой рейтинг праздников в зависимости от количества смертей есть не только в России, это международный феномен. Например, исследования в США показали, что пик смертности в году приходится на Рождество, потом с некоторым отрывом следует Новый год, далее в порядке убывания идут дни Благодарения, Независимости, Труда и Памяти. А вот в День президентов прироста смертности нет, что, похоже, говорит о его низкой популярности.

Всё дело в водке

«Как всё это объяснить? — рассуждает Александр ­Нем­цов. — Первое, что приходит на ум, — это связать рост числа убийств с алкоголем. В науке хорошо известно, что потребление алкоголя является важным определяющим фактором насилия, и в том числе убийств. Кроме того, раньше мы уже показывали, что в новогодние праздники смертность растёт из-за алкогольных отравлений. Когда мы сопоставили динамику убийств и таких отравлений, то оказалось, что их пики полностью совпадают в течение года и, например, в январе приходятся на 1-е, 7-е, 13-е и ­20-е числа.

Убийства — это крайняя форма агрессии. И если они происходят чаще в праздники, то можно предположить, что в эти же дни масштабы насилия, но без смертельного исхода, тоже в разы больше. Одна из основных нравственных задач общества — сокращение насилия вообще, и особенно убийств. И поскольку в случае праздничных смертей роль алкоголя несомненна, необходимо снизить потребление крепких спиртных напитков.

В исследованиях других стран показана особая роль в убийствах именно крепкого алкоголя по сравнению с пивом и вином (к сожалению, наши статистические данные не позволяют выделить роль разных видов алкоголя).

Поскольку главный рост числа убийств бывает в Новый год, было бы очень полезно ввести ценовые или другие ограничения доступности крепкого алкоголя в декабре, особенно в последнюю неделю, когда граждане делают максимальное число закупок спиртного перед празд­ником.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Побеждает на допинге, но ей можно: Симона Байлз как символ цинизма в спорте
8 случаев, в которых могут приостановить выплату пенсии
В России прокомментировали заявление о миротворцах в Донбассе
Названа новая «Мисс мира»
Команда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке «купить» Загитову
Ефимова высмеяла санкции WADA, вспомнив советскую комедию
Названы лучшие фильмы 2019 года
В США заявили о технологии транспортировки в любую точку за час
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии школы
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 200
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 121
Что такое статистика и с чем ее едят? 96
Пешеход теперь не прав? 79
Новости партнеров
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Дети
Климова воссоединилась с бывшим мужем ради 4-летней дочери Экс-супруги поддержали девочку на соревнованиях
Леди
Известные женщины, которые часто выходили замуж Есть мнение, что каждая женщина хочет выйти замуж раз и навсегда.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь