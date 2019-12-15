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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при его покупке. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Источник: AP 2019

При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. На ней должно быть указано наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

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Что касается внешнего вида чайных листьев, то об их качестве говорит одинаковость оттенка, размера, плотности и скрученности. Чайной крошки, стеблей и поломанных листьев быть не должно.

Качественный чай после заварки прозрачный. У него яркий темный цвет, нежный аромат и терпкий вкус. В низкокачественном чае чувствуются запахи гари, плесени и сырости.

По словам специалистов, чтобы напиток был вкусным, чай следует хранить в темном, сухом, прохладном месте.

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