13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии нашли оленя, знающего ПДД (видео)
Он выучил, что такое пешеходный переход и как работает светофор.
В японском городе Нара к югу от Киото обитает множество оленей. Это местная достопримечательность, привлекающая сюда туристов со всего мира.
Пятнистые олени свободно разгуливают по паркам и совсем не боятся людей. Они так научились жить в городской среде, что даже выучили правила дорожного движения.
В сети стало вирусным видео, на котором запечатлено именно такое животное. Олень спокойно стоит в толпе людей возле пешеходного перехода, дожидаясь зеленого света. Когда автомобили останавливаются, он спокойно переходит дорогу по зебре.
«Нам, людям, есть чему поучиться у этого оленя», — шутят пользователи в комментариях.
Анна Лысенко