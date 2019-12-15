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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии нашли оленя, знающего ПДД (видео)

Он выучил, что такое пешеходный переход и как работает светофор.

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В японском городе Нара к югу от Киото обитает множество оленей. Это местная достопримечательность, привлекающая сюда туристов со всего мира.

Пятнистые олени свободно разгуливают по паркам и совсем не боятся людей. Они так научились жить в городской среде, что даже выучили правила дорожного движения.

В сети стало вирусным видео, на котором запечатлено именно такое животное. Олень спокойно стоит в толпе людей возле пешеходного перехода, дожидаясь зеленого света. Когда автомобили останавливаются, он спокойно переходит дорогу по зебре.

«Нам, людям, есть чему поучиться у этого оленя», — шутят пользователи в комментариях.

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Олени в городе Нара
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Анна Лысенко

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