В ВГТРК рассказали, как исчезло слово «протест» из эфира музпремии

Ранее некоторые СМИ написали, что телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна», которая является проектом «Би-2». Песню исполнили музыканты группы музыканты «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии «Виктория».
«Телеканал Россия 1 получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — сообщили в пресс-службе.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова «протест» на телеканале «Россия 1» и сам неоднократно его употреблял в эфире.