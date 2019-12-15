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18:13 (мск), источник: РИА Новости

В ВГТРК рассказали, как исчезло слово «протест» из эфира музпремии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеканал «Россия 1» получил телеверсию премии для трансляции музыкальной премии «Виктория» от организаторов и никаких вмешательств в материал не производил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее некоторые СМИ написали, что телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна», которая является проектом «Би-2». Песню исполнили музыканты группы музыканты «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии «Виктория».

«Телеканал Россия 1 получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — сообщили в пресс-службе.

Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова «протест» на телеканале «Россия 1» и сам неоднократно его употреблял в эфире.

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