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09:52 (мск), источник: Ведомости

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

Хотя взгляды мужчин и женщин на эту проблему заметно разнятся, выяснили социологи.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости». Не нужен такой закон лишь 7% опрошенных. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90%, и только 8% полагают, что ударить супруга можно «при определенных обстоятельствах». 40% респондентов знают о случаях побоев в знакомых им семьях, а 50% считают, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя (готовы простить 39%).

При этом ответы мужчин и женщин заметно разнятся. Например, закрыть глаза на первые побои в семье согласны 52% мужчин и только 29% женщин, а не настроены на прощение соответственно 34 и 62%.

Женщины гораздо активнее мужчин (80% против 57%) выступают за принятие закона и больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85%). Кроме того, женщины чаще мужчин (43% против 37%) признаются, что слышали о случаях насилия в знакомых семьях.

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Осведомленность о новом законопроекте и об акциях его сторонников и противников довольно низкая, но это не влияет на то, что большинство россиян выступают за принятие закона, который бы защищал от семейно-бытового насилия, говорит директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. Гендерные отличия в ответах предсказуемы, ведь женщины чаще являются жертвами такого насилия, а те, кто с ним не сталкивается, испытывают солидарность с теми, кто насилию подвергался, поясняет социолог: «Ответ на вопрос о случаях насилия в знакомых семьях показывает степень осведомленности людей, а не картину, которая у них может сложиться из СМИ и интернета. Логической связки между этим вопросом и вопросом о допустимости насилия в семье нет: если первый фиксирует конкретные факты, известные респондентам, то второй касается фундаментальных вещей, морали».

В минувшие выходные в Москве и регионах одновременно прошли акции в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия и пикеты его противников. В конце ноября Совет Федерации выложил для общественного обсуждения соответствующий законопроект, который в том числе предусматривает введение института защитных и судебных предписаний для поддержки жертв домашнего насилия. До 15 декабря рабочая группа Совета Федерации принимает отзывы и замечания к проекту, после чего будет решаться вопрос о внесении его в Госдуму. ТАСС со ссылкой на сенатора Инну Святенко сообщил, что законопроект будет доработан после анализа всех отзывов и предложений.

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Почему закон о домашнем насилии — это не угроза семье?

По статистике, женщины чаще всего становятся жертвами домашнего насилия, поэтому именно они хотят иметь защиту, в том числе и в виде закона, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Общеизвестно, что некоторые сотрудники правоохранительных органов без должного энтузиазма относятся к заявлениям о случаях домашнего насилия, в том числе и из-за отсутствия четкой процедуры. Во всем мире женщины, старики и дети являются наиболее уязвимыми категориями населения, поэтому и нуждаются в большей защите — и это касается любых преступлений». Тот факт, что 40%, по их словам, сталкивались со случаями насилия в знакомых семьях, показывает высокую латентность таких преступлений, поскольку статистика по домашнему насилию ниже, указывает эксперт. Не исключено, что и социологам не все честно отвечали на этот вопрос из-за неловкости и этот процент на самом деле еще выше, допускает Костин.

Что же касается закона против домашнего насилия, то людей, выступающих за его принятие, всегда было много, подчеркивает эксперт: «Крикливое меньшинство хранителей ложно понятых традиционных ценностей создавало иллюзию, что они и есть представители народа, — в основном это пассионарные публицисты да участники ток-шоу. Те же депутаты, декриминализировав статью о побоях, либо не разобрались в вопросе, либо тоже ложно понимают эти ценности». В XXI в. само понятие традиционной семьи меняется, даже когда речь идет о браке между мужчиной и женщиной, добавляет Костин: «Но очевидно, что подобные законы как раз работают на сохранение семьи. Если государство хочет решить существующие демографические проблемы, то такие законы необходимы».

Елена Мухаметшина

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