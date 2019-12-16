Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Отмечается, что Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.
Издание отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около 1,9 миллиарда долларов.
Самой молодой новой миллиардершей стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.