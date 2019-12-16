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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в опубликованный американским журналом Forbes список самых заметных новых миллиардеров 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.

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Издание отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около 1,9 миллиарда долларов.

Самой молодой новой миллиардершей стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.

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