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09:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Первые новогодние поезда вышли на линии метро

В Московском метрополитене пустили первые восемь тематических поездов, посвященных новогодним праздникам. Они ходят по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В новогодних поездах объявляют станции и поздравляют пассажиров с праздником известные российские артисты. Среди них Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева, Антон Беляев, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, Юлия Зиверт и Сергей Мазаев.

До конца декабря планируется пустить еще несколько новогодних поездов. Они будут оформлены в той же стилистике, что и весь город. На одну из линий позже выйдет и праздничный поезд типа Еж-3. Его пассажиры смогут увидеть яркие мерцающие гирлянды, пышные еловые ветки и снежинки, а также красногрудых снегирей.

Впервые посвященный Новому году состав появился в московском метро в декабре 2016 года. Его очень тепло приняли пассажиры, и после этого праздничные поезда каждый год выходят на разные линии подземки.

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