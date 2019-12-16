12:00 (мск), источник: РИА Новости
В Москве представили новый плацкарт-трансформер со шкафами
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Макет нового концепта
Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столики
ТМХ вместе с ФПК впервые презентовали макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками, розетками и USB на выставке в Москве в ноябре. Генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщал тогда, что макет будет показан пассажирам в Москве и регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения.
Представленный макет — это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается
Количество мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира одновременно.
Производитель готовит еще два концепта. Их макеты также будут показаны пассажирам для сбора отзывов и предложений. Затем будет сделан выбор, какие именно из представленных плацкартных вагонов будут производиться и курсировать на сети РЖД.