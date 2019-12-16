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12:00 (мск), источник: РИА Новости

В Москве представили новый плацкарт-трансформер со шкафами

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Макет нового концепта плацкарта-трансформера в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками выставлен на Казанском вокзале столицы: широкая общественность его увидит впервые, ранее он был представлен на транспортной выставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Источник: Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"

Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столики и т. д. Расположен он в зале ожидания Казанского вокзала. Например, если зайти через второй подъезд, надо пройти по прямой весь зал «насквозь», и в самом конце можно увидеть этот плацкарт. Разработчик концепции — «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — ранее сообщал, что макет будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00 ежедневно до середины января 2020 года.

ТМХ вместе с ФПК впервые презентовали макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками, розетками и USB на выставке в Москве в ноябре. Генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщал тогда, что макет будет показан пассажирам в Москве и регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения.

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Представленный макет — это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики, шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.

В пресс-службе ФПК РИА Новости уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту.

Количество мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира одновременно.

Производитель готовит еще два концепта. Их макеты также будут показаны пассажирам для сбора отзывов и предложений. Затем будет сделан выбор, какие именно из представленных плацкартных вагонов будут производиться и курсировать на сети РЖД.

Во время загрузки произошла ошибка.
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