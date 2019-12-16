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12:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В Воронежской области и Удмуртии 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Удмуртии Александр Бречалов объявили 31 декабря выходным днем. Его перенесли с субботы, 28 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В Удмуртии выходные будут действовать для государственных, муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений, а в Воронежской области — для чиновников областного правительства и подведомственных структур. «Я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным», — сказал господин Гусев, отметив, что в канун Нового года «сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству».

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В Воронежской области провели опрос в соцсетях, в нем приняли участие 46 тыс. человек. 86% выступили за перенос выходного на 31 декабря. В Удмуртии глава региона принял решение, потому что «мы все понимаем, что 31 декабря преимущественно исторически как минимум сокращенный день».

Решение о переносе выходного дня на 31 декабря ранее приняли власти Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Самарской, Свердловской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Бурятии, Кабардино-Балкарской Республики, Хакасии, Ставропольского края, Крыма и Севастополя. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал исключение только для женщин.

Мансур Хузяхметов, Ижевск; Андрей Прах, Воронеж

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