В Воронежской области и Удмуртии 31 декабря объявили выходным днем

В Удмуртии выходные будут действовать для государственных, муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений, а в Воронежской области — для чиновников областного правительства и подведомственных структур. «Я рассчитываю, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным», — сказал господин Гусев, отметив, что в канун Нового года «сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству».
В Воронежской области провели опрос в соцсетях, в нем приняли участие 46 тыс. человек. 86% выступили за перенос выходного на 31 декабря. В Удмуртии глава региона принял решение, потому что «мы все понимаем, что 31 декабря преимущественно исторически как минимум сокращенный день».
Решение о переносе выходного дня на 31 декабря ранее приняли власти Томской, Псковской, Ленинградской, Курганской, Самарской, Свердловской областей, а также власти Карачаево-Черкесии, Бурятии, Кабардино-Балкарской Республики, Хакасии, Ставропольского края, Крыма и Севастополя. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал исключение только для женщин.
Мансур Хузяхметов, Ижевск; Андрей Прах, Воронеж