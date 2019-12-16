Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
12:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман не смог въехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Новость
Малышка на миллион. Сколько зарабатывает бизнес-империя Елены Малышевой

Уточняется, что Гандельмана, который является гражданином Израиля, не пустили в страну, когда он проходил паспортный контроль в аэропорту Домодедово. Ему объяснили, что возникли проблемы с рабочей визой, по которой он раньше приезжал в Россию.

Гандельман связался с Малышевой, после чего она прибыла в аэропорт и потребовала пропустить соведущего, однако ее попытки не увенчались успехом. Мужчине пришлось вернуться в Израиль.

Гандельман — врач-кардиолог. Работает соведущим в передаче Малышевой с декабря 2010 года.

В октябре 2019 года стало известно о том, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделило 57 миллионов рублей в качестве субсидии производителю «Жить здорово!». Таким образом, одна минута телепередачи будет стоить 33,6 тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»
Названы лучшие крабовые палочки
Fitch и ВБ рассказали, что не так с российской экономикой
Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
На пляж в Австралии вынесло странное фиолетовое существо
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров
Российская биатлонистка не жалеет о смене сборной
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу Звезда приняла неожиданное решение и покинула проект «План Б»
Авто
АВТОВАЗ рассекретил рестайлинг Lada 4x4 АВТОВАЗ официально запустил производство модернизированной версии внедорожника Lada 4x4
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Кому сулит удача на этой неделе
Новая ученица Тутберидзе установила мировой рекорд
Гузеева просит у всех прощения
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
У известной российской певицы отказали почки
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь