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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбалку с бакланами показали на фото

Древнее искусство.

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Китайская традиция ловить рыбу с помощью бакланов восходит к 960 году нашей эры. Такая рыбалка была умирающим искусством, пока интерес туристов не вернул ее к жизни.

Фотограф Юлия Виммерлин, живущая в Гонконге, показала в серии завораживающих снимков, как выглядит этот процесс.

Прирученные бакланы сидят на деревянном плоту, пока рыбак плывет по реке или озеру. Они привязаны к плоту за лапу длинным шнурком. Когда плот останавливается, птицы прыгают в воду и выныривают с рыбой в клюве.

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Анна Лысенко

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