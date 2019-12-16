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17:40 (мск), источник: ТАСС

Российская НКО 25 декабря представит доклад о ситуации с блокировкой аккаунтов в Twitter

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская некоммерческая организация «Фонд защиты национальных ценностей» 25 декабря представит аналитический доклад, посвященный ситуации с блокировкой ряда аккаунтов в Twitter.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава фонда, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Роскомнадзор в понедельник потребовал от Twitter разъяснить причины блокировки ряда российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и Малькевича. Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

«Благодарны Роскомнадзору за оперативную реакцию и за его позицию, о которой он публично заявил. Ситуация действительно назрела, мы 25 декабря представим наш документ, где собраны все вопиющие случаи, нарушения в принципе прав пользователей Twitter и нарушения российского законодательства тоже, конкретные случаи, кейсы, все собрано и описано», — сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что в докладе также будут предложения по изменению российского законодательства. «Я вижу, что здесь гражданское общество и власть четко вместе обозначили свою позицию. Главный вопрос, который мы задаем, — есть ли сейчас в российском законодательстве возможность поставить на место этих всех зарвавшихся товарищей? Потому что штрафы по 3 тыс. рублей, которые они платят, это все несерьезно, но есть ли у нас другие инструменты, которые заставят их вообще с нами считаться?» — отметил глава фонда.

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По его словам, «никогда такого не было, чтобы орган власти был лишен аккаунта, причем без объяснения причин и без предупреждения». «Мне кажется, что после этого впору действительно начать серьезную системную работу по изменению российского законодательства в сфере регулирования интернета. Потому что пока мы не готовы отстаивать свои права в должной мере», — заключил член ОП.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта «Хорошие новости», который специализируется на распространении позитивной информации. Создатели проекта уточнили, что «поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы». Тем не менее они создали резервный аккаунт в той же социальной сети. В свою очередь Малькевич 9 декабря сообщил ТАСС, что Twitter также без объяснения причин заблокировал его аккаунт.

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