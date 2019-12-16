16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, что охраняли истуканы острова Пасхи
Остров Пасхи в
В течение многих лет ученые пытаются понять, откуда они взялись и для чего были нужны обитателям Рапануи (второе название острова).
В новом исследовании ученые доказали, что 90 процентов статуй моаи были изготовлены в карьере
Около 400 уже готовых моаи так и остались в этом карьере. Ученые считали, что их либо хранили здесь, либо просто не успели достать и установить в нужном месте. Химический анализ почвы
«Повсюду на острове почва быстро истощается, из нее вымываются элементы, питающие растения», — говорит исследователь Сара Шервуд из Южного университета (Теннесси, США).
Но почва
Судя по всему, говорят исследователи, карьер использовался не только для добычи камня, но и как сельскохозяйственная площадка. Вполне возможно, что почву отсюда даже переносили в другие регионы острова для повышения урожаев.
Ученые уже давно проследили связь между фигурами моаи и культом плодородия. Новые данные о почве позволяют предположить, что 400 истуканов были оставлены в карьере намеренно. Жители острова Пасхи считали почву
Анна Лысенко