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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, что охраняли истуканы острова Пасхи

Остров Пасхи в юго-восточной части Тихого океана украшают около тысячи каменных истуканов под названием моаи. Это одни из самых известных мегалитов в мире.

В течение многих лет ученые пытаются понять, откуда они взялись и для чего были нужны обитателям Рапануи (второе название острова).

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В новом исследовании ученые доказали, что 90 процентов статуй моаи были изготовлены в карьере Рано-Рараку — кратере потухшего вулкана. Он служил единственным источником камня для создания мегалитов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

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Рано-Рараку

Около 400 уже готовых моаи так и остались в этом карьере. Ученые считали, что их либо хранили здесь, либо просто не успели достать и установить в нужном месте. Химический анализ почвы Рано-Рараку опровергает эту гипотезу.

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«Повсюду на острове почва быстро истощается, из нее вымываются элементы, питающие растения», — говорит исследователь Сара Шервуд из Южного университета (Теннесси, США).

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Но почва Рано-Рараку оказалась очень богата кальцием и фосфором. Ученые обнаружили здесь следы выращивания бананов, сладкого картофеля и многих других культур.

Судя по всему, говорят исследователи, карьер использовался не только для добычи камня, но и как сельскохозяйственная площадка. Вполне возможно, что почву отсюда даже переносили в другие регионы острова для повышения урожаев.

Ученые уже давно проследили связь между фигурами моаи и культом плодородия. Новые данные о почве позволяют предположить, что 400 истуканов были оставлены в карьере намеренно. Жители острова Пасхи считали почву Рано-Рараку священной, а истуканы «охраняли» ее и были частью ритуалов плодородия.

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Анна Лысенко

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