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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый флешмоб: пользователи соцсетей ищут «коалу» на собачьих лапах

Владельцы кошек тоже не остались в стороне.

В декабре пользователь Twitter с ником 41Strange поделился с подписчиками забавным открытием. Оказывается, подушечки на собачьих лапах очень похожи на миниатюрных коал. В качестве доказательств 41Strange опубликовал два снимка собычьих лап.

Собачьи лапы выглядят как маленькие коалы.

Пользователи соцсети пришли в восторг от такой неожиданной новости и принялись массово смотреть и фотографировать лапы своих питомцев. Примечательно, что на маленьких коал похожи не только подушечки на собачьих, но и на кошачьих лапах. В итоге все переросло в масштабный флешмоб под хэштегом #KoalaPaws.

Отлично, я думала, что только я это вижу.
Пока я разглядывал лапы своего пса, решил добавить к ним маленькую бабочку. Теперь сходство стало еще более очевидным.
Восхитительно!
Великолепно! Я не могла не проверить лапы своего пса – у нас милая спящая коала.
Кошачьи лапы тоже похожи на коал.
Кто-то сделал это из кошачьей лапы.

Екатерина Гура

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