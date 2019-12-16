Новый флешмоб: пользователи соцсетей ищут «коалу» на собачьих лапах

В декабре пользователь Twitter с ником 41Strange поделился с подписчиками забавным открытием. Оказывается, подушечки на собачьих лапах очень похожи на миниатюрных коал. В качестве доказательств 41Strange опубликовал два снимка собычьих лап.
Пользователи соцсети пришли в восторг от такой неожиданной новости и принялись массово смотреть и фотографировать лапы своих питомцев. Примечательно, что на маленьких коал похожи не только подушечки на собачьих, но и на кошачьих лапах. В итоге все переросло в масштабный флешмоб под хэштегом #KoalaPaws.