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18:06 (мск), источник: ТАСС

Володин объяснил Скворцовой, почему в большинстве регионов врачи не получают 80 тыс. руб

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Врачи в большинстве регионов РФ в действительности не получают среднюю зарплату в размере 79 тыс. рублей в месяц, поскольку при формировании статистики учитывается зарплата главного врача и его заместителей, зачастую в разы превышающая доходы остального персонала.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующее высказывание министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«Для чистоты отношений: вы называли цифру средней зарплаты врачей 79 тыс. рублей? Это именно что средняя [зарплата] по стране», — сказал спикер на заседании Совета законодателей, в котором принимает участие глава Минздрава. Он предложил исключить из общего списка регионов Москву, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Чукотку. «Здесь наши коллеги присутствуют из разных регионов: В Костромской области какая средняя зарплата у врачей? В Псковской области?» — поинтересовался политик.

«У нас нет с вами таких средних зарплат», — подчеркнул Володин, заверив, что знает это по своему избирательному округу. «Ее нет и близко, и 70 нет, нет и 60», — продолжил он.

По словам Володина, реализация майского указа президента РФ предполагает, что зарплату врачей и медработников с высшим образованием требуется «довести до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе», а младшего — до 100%.

Но есть особенности, потому что тот [зарплатный] фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, заместителя, бухгалтера и так далее. А у некоторых еще есть любимые секретари и уборщицы, которые иногда получают и по 100, и по 80 тыс. А дальше уже все это остается обычным врачам. И обычные врачи и тем более молодые специалисты могут получать намного меньше.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
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Поэтому, считает Володин, «было бы правильно издать нормативный акт Минздрава о том, чтобы [была] не менее 55% средняя [зарплата врача] по региону». «А так как это двукратная средняя [зарплата], следовательно, от этой двукратной 55% меньше не должен получать врач, а потом уже будут стимулирующие надбавки, — отметил он. — Но было бы еще более правильно вывести из этих зарплат зарплату руководителя медицинского учреждения, тогда будет у нас реальная картина по больнице».

«А сегодня может быть главврач, который получает по 200−300 тыс. и более, может быть его заместитель, который получает также много, но поверьте, у нас большинство регионов имеют среднюю зарплату по экономике порядка 26−28 тысяч. Умножьте на два, это значит, от 52 до 60 тыс. А дальше от этих 60 тыс. — это среднее — что получает молодой специалист? Очень мало», — резюмировал спикер.

Как сообщила на совещании 2 октября Скворцова, в рамках совершенствования отраслевой оплаты труда медицинских работников предлагается закрепить долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже уровня, описанного в майских указах президента. Путин тогда потребовал, чтобы «при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты» медикам.

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