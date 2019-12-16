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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии обыскали 30 тонн мусора ради пары колец

Небольшое чудо перед Рождеством.

Семейная пара из Мельбурна чудом вернула себе обручальные кольца благодаря отзывчивости работников коммунальных служб, пишет Daily Mail.

Мужчина и женщина, которые пожелали остаться неназванными, делали ремонт у себя в доме. Вместе со строительным мусором они нечаянно выбросили и обручальные кольца. Когда пара осознала пропажу, мусоровоз уже уехал.

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Австралийцы в отчаянии поехали на станцию перегрузки отходов, но та оказалась закрыта. Муж и жена вернулись туда на следующее утро.

Сотрудники станции, выслушав историю, помогли семейной паре перебрать 30 тонн мусора из грузовика, пока не нашли пропажу.

«Наши ребята сделали все возможное, и мы рады, что сохранили дорогие им вещи как с финансовой, так и сентиментальной точки зрения», — прокомментировал представитель службы.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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