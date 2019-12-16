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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Королева Великобритании ищет себе помощника по ведению соцсетей

Букингемский дворец опубликовал официальную вакансию.

Источник: Reuters

За 50 тысяч фунтов в год (около 67 тысяч долларов) можно стать SMM-специалистом на службе у королевы Елизаветы II.

Официально должность называется Head of Digital Engagement («Начальник отдела по работе с цифровым вовлечением»).

В объявлении указано, что этот человек будет руководить небольшой командой и работать над стратегией развития соцсетей королевы.

Помимо работы в Букингемском дворце и неплохого оклада соискателям предлагают бесплатные обеды и курсы повышения квалификации за счет работодателя.

В свою очередь сотрудники Букингемского дворца подчеркнули, что должность эта крайне ответственная, ведь за записями королевы следят миллионы людей по всему миру.

Екатерина Гура

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