17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Королева Великобритании ищет себе помощника по ведению соцсетей
Букингемский дворец опубликовал официальную вакансию.
За 50 тысяч фунтов в год (около 67 тысяч долларов) можно стать
Официально должность называется Head of Digital Engagement («Начальник отдела по работе с цифровым вовлечением»).
Помимо работы в Букингемском дворце и неплохого оклада соискателям предлагают бесплатные обеды и курсы повышения квалификации за счет работодателя.
В свою очередь сотрудники Букингемского дворца подчеркнули, что должность эта крайне ответственная, ведь за записями королевы следят миллионы людей по всему миру.
Екатерина Гура