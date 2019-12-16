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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Конный тренер порыбачила верхом на лошади (видео)

Рыбалка не удалась, зато все получили удовольствие.

37-летняя Эмма Массингейл работает профессиональным конным тренером. В декабре она отправилась в путешествие на отдаленный остров Омей, расположенный на западном побережье Ирландии.

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Путешествовала Эмма не сама, а вместе со своим бойфрендом Джереми верхом на лошадях. Во время прогулки Массингейл решила порыбачить, а заодно и порадовать свою 8-летнюю лошадь Налу внезапным купанием. Сидя верхом на лошади Эмма забросила удочку, но поймать рыбу так и не смогла.

Необычную рыбалку снял на видео Джереми, который ждал их на берегу.

Екатерина Гура

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