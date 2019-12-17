Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
25Скончался Юрий Лужков
01:16 (мск), источник: ТАСС

Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

Суммарный возраст Джона и Шарлотты Хендерсон достиг 211 лет.

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Старейшая в мире супружеская пара — 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта — отметила 80-ю годовщину свадьбы. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, Джон доставил Шарлотту на торжество в Лонгхорне (штат Техас) в двухместном автомобиле модели 1920 года и подарил ей букет цветов: точно так же, как на их первом свидании.

Они познакомились в Университете Техаса в 1934 году и вступили в брак в 1939 году.

«Они чудесная пара и пример того, как могут быть счастливы люди в браке, — заявил в интервью телекомпании их родственник Джейсон Фри, который помог добиться включения четы Хендерсон в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшей в мире супружеской пары. — Они рады тому, что постоянно находятся рядом, вместе путешествуют и живут насыщенной жизнью».

К 16 декабря суммарный возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней. У них, как отметила телекомпания CNN, крепкое здоровье, и они считают, что секрет долголетия и счастливой семейной жизни кроется в умеренности и взаимной любви.

Читайте также
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
США не заявили России о выходе из Договора по открытому небу
Названа лучшая актриса десятилетия
Володин объяснил, почему врачи в регионах не получают 80 тысяч
Турция готовится к вторжению в Ливию
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Россия увеличила вложения в гособлигации США
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Названа лучшая актриса десятилетия Голливудская ассоциация кинокритиков выбрала лауреатку престижной премии
Авто
АВТОВАЗ рассекретил рестайлинг Lada 4x4 АВТОВАЗ официально запустил производство модернизированной версии внедорожника Lada 4x4
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Новый салат из свеклы покоряет простотой и вкусом
Осторожно: вот что сбивает уровень сахара в крови
5 правил долгожителей: запомните их сразу
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Онлайн-опрос решит будущее твоего города
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь