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10:51 (мск), источник: РИА Новости

В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, сообщает Lonely Planet.

Источник: Sue Pile/CC BY-SA 4.0

Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.

Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.

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