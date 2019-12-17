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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Глобального равноправия полов придется ждать еще 100 лет.

Источник: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Россия в 2019 году ухудшила свою позицию в рейтинге Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва), который с 2006 года публикует Всемирный экономический форум (ВЭФ).

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Индекс рассчитывается для 153 государств в четырех основных областях: образование, здравоохранение и вероятная продолжительность жизни, экономика и карьера, а также политические права.

По общему показателю Россия заняла в этом году 81-е место по сравнению с 75-м в прошлом году. Согласно докладу, страна имеет практически идеальные показатели в образовании и медицине, в то время как по политическому критерию гендерного равенства она занимает лишь 122-е место в мире, в том числе по количеству женщин в парламенте — 112-е.

ВЭФ отмечает, что главами 85 государств, включая Россию, Италию, Мексику, ЮАР, Испанию, Швецию и США, за последние 50 лет были исключительно мужчины.

Ситуация с гендерным неравенством в мире в 2019 году улучшилась, однако достижения равенства полов придется ждать еще почти столетие.

Если текущая тенденция преодоления гендерного разрыва в политике, экономике, здравоохранении и образовании сохранится, он будет преодолен через 99,5 года, свидетельствует значение индекса.

Это улучшение по сравнению с 2018 годом, когда показатель составлял 108 лет. Но этот срок все равно означает, что достижение равенства между мужчинами и женщинами превысит среднюю продолжительность жизни человека, констатируют составители индекса.

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Улучшение ситуации с гендерным равенством в мире за этот год в основном произошло в результате значительного роста количества женщин в политике. В мире в целом женщины сейчас занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в 2018 году. Тем не менее, для преодоления гендерного разрыва в политике понадобится 95 лет против 107 лет в прошлом году.

Политика остается сферой, где на сегодня удалось добиться наименьшего прогресса, констатируют авторы доклада. Особенно это заметно на фоне сфер образования и здравоохранения, которые намного ближе к равенству полов (96,1% и 95,7% соответственно).

Другое крупное «поле битвы» — это участие в экономике, отмечает ВЭФ. В 2019 году разрыв в этой сфере увеличился до 57,8% с 58,1% в прошлом году.

В результате для достижения равенства в глобальной экономике понадобится 257 лет по сравнению с 202 годами в 2018 году.
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Это обусловлено рядом факторов, включая стабильное сохранение низкого уровня представительства женщин на руководящих должностях, медленный рост заработной платы, доступность рабочих мест и источников дохода. Женщины больше представлены на позициях, которые сильнее всего пострадали из-за автоматизации (например, розничные продажи и офисная работа). Кроме того, недостаточное количество женщин получают те профессии, где рост зарплат был наиболее выраженным. Как результат, женщины на работе слишком часто оказываются в категориях средних и низких зарплат, которые стоят на месте с тех пор, как десять лет назад начался финансовый кризис, говорится в докладе.

Как и все последние годы, рейтинг продолжают возглавлять государства Северной Европы. Исландия остается страной с наиболее выраженным равенством полов в мире (87,7%), за ней следуют Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%) и Швеция (82,0%). В лидирующую десятку также входят Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%, за год поднялась сразу на 21 ступень), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).

Великобритания опустилась на 6 позиций и занимает теперь 21-е место, США — на 2 позиции, до 53-го места.

Последние три места в рейтинге занимают Пакистан (56,4%), Ирак (53%) и Йемен (49,4%).
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Среди стран, которые продемонстрировали наибольший прогресс по своему макрорегиону на протяжении этого года, ВЭФ называет Испанию в Западной Европе, Эфиопию — в Африке, Мексику — в Латинской Америке и Грузию — в Восточной Европе и Центральной Азии. Они улучшили свои позиции более чем на 20 мест — в основном благодаря расширению политического представительства.

Новый Global Gender Gap Index свидетельствует, что в мире есть 35 стран, полностью преодолевших гендерное неравенство в образовании (100%). 39 государств почти устранили разрыв между мужчинами и женщинами в сфере медицины и вероятной продолжительности жизни (98%). Ни в одной стране мира нет равенства в экономической сфере, однако десять государств сумели преодолеть разрыв более чем на 80%. Наконец, хуже всего дело обстоит с политическими правами — только Исландии удалось сократить разницу и превысить уровень в 70%.

«Поддержка равенства полов критически важна для построения сильного, сплоченного и устойчивого общества по всему миру», — полагает основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб.

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