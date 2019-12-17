Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
14:06 (мск), источник: Интерфакс

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Около половины россиян сообщили о положительном отношении к США (47%) и Евросоюзу (52%), свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Источник: Reuters

Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое — с 20% до 47%. Жителей России, которые позитивно относятся к ЕС, за этот период также стало почти в два раза больше — с 28% до 52%.

Новость
Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Согласно опросу, за последние полтора года стало меньше россиян, негативно относящихся к США: в мае прошлого года о своем отрицательном отношении говорили 69% респондентов, в настоящее время такого мнения придерживаются 41% россиян. Количество опрошенных, плохо относящихся к Евросоюзу, также уменьшилось — с 55% до 34%.

Большинство участников опроса (72%) заявили о своем хорошем отношении к Китаю, противоположную позицию занимают 18% респондентов.

Опрос проведен 21—27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
В Оренбуржье пенсионер нашел сумку с миллионом рублей
В России начались предновогодние увольнения
Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью
Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки
Российский спортсмен задумался о смене гражданства из-за WADA
РЖД показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как выглядит первая российская виртуальная модель Цифровые персонажи уже входят в настоящий модельный бизнес и конкурируют с людьми
Кино
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках» Россияне не увидят главную звезду эстрады на экранах в ночь с 31 декабря на 1 января
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 236
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 132
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 104
2 недели до Нового Года 77
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Дети
«Особенная» дочь Зейналовой растет настоящей красавицей Телеведущая опубликовала новое фото девочки
Леди
Максим Матвеев показал фото из спортзала Актер впечатлил своей формой.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь