10:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей
Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину.
Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения. Медики жалуются на затянувшийся ремонт в больнице, «изгнание» кафедр Башкирского госмединститута, дефицит лекарств, в частности обезболивающих для пациентов реанимации, нехватку среднего медперсонала и раздутый штат заместителей главврача. В минздраве Башкирии сообщили, что изложенные в письме факты будут проверены.
Сотрудники республиканской детской клинической больницы (РДКБ) обратились с анонимным письмом к президенту России Владимиру Путину (копия обращения есть в распоряжении «Ъ»). Медики жалуются, что в последние годы больница «непреклонно утрачивает свою роль в сплочении педиатрического сообщества, внедрении новых методов и тенденций в детском здравоохранении». «Уровень оказываемой помощи неуклонно падает», — отмечают авторы письма.
В частности, авторы письма жалуются на перебои с лекарствами. Они полагают, что в РДКБ используют менее эффективные, чем оригинальные препараты, дженерики, но «даже их зачастую нет».
В июле в больнице проводил проверку Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Перед проверкой, указано в письме, были экстренно закуплены медикаменты и расходные материалы, которые представили проверяющим «как постоянно имеющиеся», но они закончились через два дня после проверки. В сентябре 2019 года закончились миорелаксанты и наркотические анальгетики, а антибиотики «даже не начинались», говорится в письме.
Медики также высказывают претензии к оплате труда. Каждый выезд специалистов РДКБ в районы на консультации, коррекцию лечения, дообследование, операции оплачивается бюджетными средствами в пользу РДКБ, но «врачи не видят этих денег», сетуют авторы письма. В отделении санитарной авиации при выделенных 22 ставках реально есть только заведующий, а все выезды проводят врачи профильных отделений. Оплата идет за счет стимулирующих выплат, а значит, «зависит от личного отношения администрации и легко снижается или же вовсе не производится», возмущаются медики.
Авторы отмечают, что при наличии у главврача РДКБ Рустэма Ахметшина 12 заместителей, в больнице не хватает среднего медицинского персонала. По словам врачей, второй год продолжается ремонт хирургического корпуса,
Кроме того,
По мнению авторов письма, в больнице сложилось «наплевательское отношение» к сотрудникам. Например, по устному распоряжению администрации из ординаторских и сестринских были убраны диваны и кресла, поэтому медперсонал во время ночного дежурства не может поспать при условии отсутствия работы.
Медики также жалуются, что главврач Рустэм Ахметшин в общении с сотрудниками использует авторитарный стиль общения: «Создается впечатление, что это не руководитель и подчиненные, а крепостные крестьяне на поле барина или, учитывая национальную специфику, бая». В результате, говорится в письме, из РДКБ за последний год уволилось приблизительно 76 человек.
«К нам официально обращение от сотрудников РДКБ не поступало», — сообщили «Ъ» в
В приемной главврача РДКБ Рустэма Ахметшина сообщили, что он не дает комментариев по телефону, а на все интересующие вопросы может ответить только на личном приеме в пятницу.
Майя Иванова, Уфа