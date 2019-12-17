Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей

Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения. Медики жалуются на затянувшийся ремонт в больнице, «изгнание» кафедр Башкирского госмединститута, дефицит лекарств, в частности обезболивающих для пациентов реанимации, нехватку среднего медперсонала и раздутый штат заместителей главврача. В минздраве Башкирии сообщили, что изложенные в письме факты будут проверены.

Сотрудники республиканской детской клинической больницы (РДКБ) обратились с анонимным письмом к президенту России Владимиру Путину (копия обращения есть в распоряжении «Ъ»). Медики жалуются, что в последние годы больница «непреклонно утрачивает свою роль в сплочении педиатрического сообщества, внедрении новых методов и тенденций в детском здравоохранении». «Уровень оказываемой помощи неуклонно падает», — отмечают авторы письма.

В частности, авторы письма жалуются на перебои с лекарствами. Они полагают, что в РДКБ используют менее эффективные, чем оригинальные препараты, дженерики, но «даже их зачастую нет».

По словам врачей, экстренные пациенты вынуждены по несколько дней обходиться без лечения в ожидании закупки нужных препаратов. «Бывают дни и недели», отмечают авторы письма, когда в больнице нет медицинских перчаток.

В июле в больнице проводил проверку Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Перед проверкой, указано в письме, были экстренно закуплены медикаменты и расходные материалы, которые представили проверяющим «как постоянно имеющиеся», но они закончились через два дня после проверки. В сентябре 2019 года закончились миорелаксанты и наркотические анальгетики, а антибиотики «даже не начинались», говорится в письме.

Хирургические операции переносятся на неопределенный срок, дети из дальних районов неделями ожидают операций, а пациенты в реанимации не получают обезболивания, отмечают авторы письма.
Новость
Кризис первичного звена. Почему в регионах загибается медицина

Медики также высказывают претензии к оплате труда. Каждый выезд специалистов РДКБ в районы на консультации, коррекцию лечения, дообследование, операции оплачивается бюджетными средствами в пользу РДКБ, но «врачи не видят этих денег», сетуют авторы письма. В отделении санитарной авиации при выделенных 22 ставках реально есть только заведующий, а все выезды проводят врачи профильных отделений. Оплата идет за счет стимулирующих выплат, а значит, «зависит от личного отношения администрации и легко снижается или же вовсе не производится», возмущаются медики.

Авторы отмечают, что при наличии у главврача РДКБ Рустэма Ахметшина 12 заместителей, в больнице не хватает среднего медицинского персонала. По словам врачей, второй год продолжается ремонт хирургического корпуса, из-за чего возникают сложности с перевозкой детей в операционные и реанимационное отделения.

Новость
Россияне десятилетиями дают взятки врачам

Кроме того, из-за ремонта из больницы были «изгнаны» кафедры Башкирского государственного медицинского университета, благодаря которым больница имеет статус клинической.

По мнению авторов письма, в больнице сложилось «наплевательское отношение» к сотрудникам. Например, по устному распоряжению администрации из ординаторских и сестринских были убраны диваны и кресла, поэтому медперсонал во время ночного дежурства не может поспать при условии отсутствия работы.

Медики также жалуются, что главврач Рустэм Ахметшин в общении с сотрудниками использует авторитарный стиль общения: «Создается впечатление, что это не руководитель и подчиненные, а крепостные крестьяне на поле барина или, учитывая национальную специфику, бая». В результате, говорится в письме, из РДКБ за последний год уволилось приблизительно 76 человек.

Авторы напоминают, что два года назад уже обращались к Владимиру Путину. В результате были уволены заместитель главного врача по хирургии и заведующий отделением анестезиологии и реанимации. А из-за давления администрации были вынуждены уволиться четверо молодых специалистов, подписавших письмо.

«К нам официально обращение от сотрудников РДКБ не поступало», — сообщили «Ъ» в пресс-службе республиканского профсоюза работников здравоохранения. «О письме знаем, факты, изложенные в письме, будут проверены», — сообщили в ответ на запрос «Ъ» в минздраве Башкирии. Сроки окончания проверки там пояснить затруднились.

В приемной главврача РДКБ Рустэма Ахметшина сообщили, что он не дает комментариев по телефону, а на все интересующие вопросы может ответить только на личном приеме в пятницу.

Майя Иванова, Уфа

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
 Мусор из Москвы вывозят в регионы. Кто еще пострадает?
Пенсии заморозили до 2022 года
Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
Сотовые операторы оповестили абонентов о повышении тарифов
Эксперт рассказал, как мошенники получают данные банков
Тихонов предложил представиться тем, кто требует ухода Тарасовой
Мат на работе назвали причиной успеха
На заправках острова Кунашир больше недели нет бензина
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках» Россияне не увидят главную звезду эстрады на экранах в ночь с 31 декабря на 1 января
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 235
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 132
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 102
2 недели до Нового Года 76
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ксения Собчак умилила поклонников новыми фото с сыном Ведущая сходила с Платоном на детский праздник
Леди
Максим Матвеев показал фото из спортзала Актер впечатлил своей формой.
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
У известной российской певицы отказали почки
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
Дальний Восток в метро. Заработал новый тематический экспресс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь