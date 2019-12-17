11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Преступник в розыске случайно сам позвонил в полицию
Роковое совпадение.
Шериф округа Бартоломью из американского города Колумбус Мэтт Майерс на странице в Facebook рассказал забавную историю, вполне достойную экранизации.
Преступник Аарон Оллман, который находился в розыске за совершение нескольких мелких правонарушений, находясь у себя дома, положил в карман незаблокированный телефон. По роковой случайности гаджет набрал экстренный номер 911 и связал владельца с полицейскими.
Конечно, Оллман сообщил диспетчеру, что набрал номер случайно и положил трубку. Но в таких случаях диспетчер обязан проверить номер звонившего. Забив телефон в базу, полицейские выяснили, что номер принадлежит мужчине в розыске, а потому через несколько минут к дому Оллмана (его телефон продолжали отслеживать до выяснения всех обстоятельств) направился полицейский наряд, пишет WTHR.
Преступника задержали и доставили в тюрьму округа Бартоломью. Правда, после выяснения деталей его правонарушений, Аарона заставили написать объяснительную и выплатить штраф, а затем отпустили его домой.
Екатерина Гура