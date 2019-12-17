11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Архитектор создала серию домов, похожих на логотипы известных брендов
Несмотря на странный дизайн, внутри есть все необходимое.
Польский архитектор Карина Вичак опубликовала в Instagram проекты нескольких жилых домов, которые выглядят футуристично. Все эти здания объединены в одну серию, вдохновленную логотипами известных мировых брендов.
Например, дом под названием «Trihouse» похож на логотип Adidas. Он состоит из трех бетонных частей, разделенных вставками из стекла. Общая площадь дома составляет 560 квадратных метров. В четырехэтажном здании есть кухня, гостиная, несколько спален, библиотека, ванные комнаты, обеденный зал и другие помещения.
Второй проект носит название «Crosshouse» и выполнен в форме логотипа Chevrolet. Это здание крестообразной формы, фасад которого полностью сделан из стекла. Общая площадь дома — 245 квадратных метров. Возле стеклянной стороны дома расположены кухня, гостиная и офис, в то время как спальни и ванные комнаты спрятаны в глубине.
Третий дом из этой серии называется «Rhombhouse» и выполнен он в стиле логотипа Renault. Здание сделано в форме ромба, в центре которого с двух сторон находятся огромные окна, делающие дом почти полностью прозрачным. Его площадь равна 270 квадратным метрам. На первом этаже расположены кухня, гостиная и библиотека, на втором — спальня, ванная и гардероб, на последнем этаже находится еще одна спальня, ванная и рабочий кабинет.
Последний проект носит название «Pyrahouse». На его создание архитектора вдохновил логотип Mitsubishi. Дом очень похож на футуристическую пирамиду. Площадь нижнего этажа составляет 320 квадратных метров. В забетонированной части находятся кладовки, лестницы и рабочие помещения. На «стеклянном» этаже расположились гостиная, кухня, обеденный зал и кабинет с библиотекой. На самом верху — спальня и ванная комната.
Екатерина Гура