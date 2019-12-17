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13:53 (мск), источник: Life.ru

Начались предновогодние увольнения. Как не потерять место и деньги

Предновогодняя суета тянет за собой волну сокращения штатов. Во многих компаниях полным ходом идут традиционные «праздничные» увольнения.

Источник: Energepic/CC0

Бывшие сотрудники компаний с грустью рассказывают о том, как остаются под Новый год и без работы, и без денег. Их заставляют уходить «по собственному желанию», писать заявления «задним числом» и обманывают при выплате зарплаты. Перед праздниками нарушений со стороны работодателей становится больше. Просто потому, что они любыми способами хотят войти в Новый год с новым штатом и новым бюджетом. Как работодатели увиливают при выплатах, и как получить всё до копейки при увольнении?

Ирина проработала в своей компании около семи лет. Коллеги любили её, клиенты обожали. Но отношения с начальником оставляли желать лучшего:

Ежедневно меня вызывали «на ковёр» и требовали назвать точную дату, когда я напишу заявление о своём уходе. Я не выдержала давления и сама написала заявление об увольнении.

Другая подобная история произошла с Мариной. Руководитель предложил ей уйти «по-человечески», написав заявление по собственному желанию.

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— Я не собиралась этого делать и настаивала на сокращении с двумя окладами. Моя начальница узнала, что я отказываюсь увольняться, стала кричать и обвинять меня в плохой работе, — вспоминает Марина. — С тех пор она принялась выживать меня.

После долгих дней пререканий и отстаивания своих позиций Марина покинула ненавистный офис по соглашению сторон с двумя окладами.

Подобные истории о бесчинствах работодателей часто встречаются в жалобах бывших сотрудников. И хотя Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд гарантий для работников при сокращении, на практике эти положения нередко нарушаются.

По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, работодатель должен предупредить сотрудников письменно под подпись как минимум за два месяца до предполагаемого увольнения. Если же руководство «забыло» предупредить, да ещё и просит подписать бумагу задним числом, работник вправе отказаться и сообщить о нарушении в трудовую инспекцию.

Работодатель обязан как минимум два месяца с даты уведомления выплачивать заработную плату. В момент увольнения сотруднику должны выплатить выходное пособие в размере среднего оклада.
Пётр Гусятников

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк говорит, что сотруднику могут предложить написать заявление по собственному желанию.

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— Работодатель даже может угрожать уволить по статье, если отказываются написать заявление. В таких случаях стоит защищать свои права, — объясняет Дмитрий Лесняк. — Можно обратиться в профсоюз, в трудовую комиссию и в суд.

Ещё один вариант, с которым может столкнуться работник, — увольнение по соглашению сторон. В этом случае былое начальство выплачивает сотруднику небольшую компенсацию, но она всё равно меньше положенного по закону при сокращении штата.

Специалисты рекомендуют не подписывать сразу предложенные документы, а тщательно всё обдумать. Странно, если начальник без объяснений просит немедленно поставить роспись в какую-то бумагу. Поскольку позже выясняется, что сотрудник уволился сам или по соглашению сторон, теряется право на положенную компенсацию.

— Стоит ли доводить ситуацию до суда — спорный момент, — говорит Пётр Гусятников. — Много случаев, когда люди восстанавливались на рабочих местах, потому что увольнение происходило с нарушениями. Но другой вопрос, насколько психологически комфортно будет человеку продолжить работу на прежнем месте.

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