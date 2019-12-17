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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Поезда из Крыма будут провожать маршем «Прощание славянки»

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Поезда, покидающие Севастополь и Симферополь в направлении Санкт-Петербурга и Москвы, будут традиционно провожать маршем «Прощание славянки», сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Источник: РИА Новости

Первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя начнут ходить весной 2020 года.

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«При отправлении поездов дальнего следования из Севастополя и Симферополя на вокзалах традиционно будет звучать марш «Прощание славянки», — сообщили в пресс-службе.

Использование написанного в 1912 году Василием Агапкиным марша «Прощание славянки» при отправлении поездов из Симферополя в Москву было традицией еще советских времен, напомнили в КЖД.

Встреча поездов в Симферополе будет сопровождаться песней, посвященной столице Крыма, «Симферополь — ворота Крыма», а в Севастополе — гимном города «Легендарный Севастополь», добавили в компании.

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