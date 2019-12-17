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14:44 (мск), источник: РИА Новости

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

УФА, 17 дек — РИА Новости. Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в Новосергиевском районе области.

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«В районное отделение полиции пришел 72-летний местный житель, он принес инкассаторскую сумку, которую нашел на дороге. Внутри сумки был миллион рублей, пенсионер принес всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации», — рассказал РИА Новости представитель управления МВД по Оренбургской области.

По словам собеседника, позже в отдел полиции пришел сотрудник финансовой организации писать заявление о пропаже сумки с крупной суммой денег. «Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал. Сумка с деньгами упала на дорогу. Насколько нам известно, финансовая организация планирует вознаградить бдительного и честного пенсионера», — рассказали в областной полиции.

В ведомстве не смогли уточнить, будет ли наказан инкассатор, потерявший деньги.

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