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16:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Церковь мормонов незаконно накопила $100 млрд

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная как церковь мормонов, аккумулировала $100 млрд, собранных в виде пожертвований на благотворительные цели, не облагаемых налогом и не переданных по назначению.

Источник: AP 2019

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на жалобу информатора, полученную Налоговой службой США. Сообщается, что информатор Дэвид Нильсен ранее работал в компании Ensign Peak Advisers, которая является инвестиционным подразделением церкви, дал свои показания под присягой.

Как говорится в заявлении, церковь ввела в заблуждение своих членов, «накопив пожертвования, вместо того чтобы передать их на благотворительные цели».
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Кроме того, в заявлении говорится о том, что руководство церкви использовало необлагаемые налогом пожертвования для помощи двум коммерческим предприятиям. Оба деяния, если они действительно имели место, могут рассматриваться как преступные и уж точно как повод для отзыва у церкви статуса некоммерческой организации, деятельность которой не облагается налогом.

За свою бдительность Нильсен хочет получить обычное вознаграждение, выплачиваемое информаторам, вскрывающим случаи нарушения налогового законодательства, — процент от взысканных налогов.

Заявление Нильсена представляет интерес не только для налоговиков, но и для широкой публики, интересующейся финансовым положением церкви мормонов, которая не предоставляла финансовой отчетности о своей деятельности с 1959 года. Как следует из заявления, церковь ежегодно собирает $7 млрд, из которых $6 млрд идет на собственно финансирование церкви, а оставшийся миллиард передается инвестиционному подразделению — той самой Ensign Peak Advisers. Опять-таки по словам Нильсена, инвестфонд церкви вырос с момента основания в 1997 году с $12 млрд до $100 млрд.

Как сообщает The Washington Post, официальные представители церкви отказались комментировать ситуацию, заявив, что церковь не предоставляет «информации о конкретных транcакциях или финансовых решениях».

Филипп Ночевка

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