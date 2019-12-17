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21:33 (мск), источник: РИА Новости

В РЭО оценили затраты на мусорную реформу

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. До 370 миллиардов рублей необходимо вложить в перестройку системы обращения с отходами в России, заявил заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Сергей Королев на форуме «Чистая страна».

Источник: РИА Новости

«Мы оценили с экспертами и Минприроды, что нам для того, чтобы реализовать все эти задачи (переход на новую систему обращения с отходами — ред.), нужно проинвестировать 300−370 миллиардов рублей», — заявил Королев.

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Он отметил, что всего за год в стране собирается 140−150 миллиардов рублей в качестве платы за вывоз мусора.

Поэтому осуществить инвестиции без поддержки федерального и регионального бюджета невозможно.

По оценкам РЭО, без участия бюджетных денег тариф на вывоз мусора необходимо поднять на 20%, что невозможно, так как закон ограничивает возможность подорожания 4%.

Королев также добавил, что в этом году частные инвестиции в мусорную отрасль составили 27 миллиардов рублей, которые пошли на строительство 54 объектов.

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