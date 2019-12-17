В РЭО оценили затраты на мусорную реформу

«Мы оценили с экспертами и Минприроды, что нам для того, чтобы реализовать все эти задачи (переход на новую систему обращения с отходами — ред.), нужно проинвестировать 300−370 миллиардов рублей», — заявил Королев.
Он отметил, что всего за год в стране собирается 140−150 миллиардов рублей в качестве платы за вывоз мусора.
Поэтому осуществить инвестиции без поддержки федерального и регионального бюджета невозможно.
По оценкам РЭО, без участия бюджетных денег тариф на вывоз мусора необходимо поднять на 20%, что невозможно, так как закон ограничивает возможность подорожания 4%.
Королев также добавил, что в этом году частные инвестиции в мусорную отрасль составили 27 миллиардов рублей, которые пошли на строительство 54 объектов.