18:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Выигравший 105 млн фунтов подрядчик не берет с клиентов денег
Британский
42-летний Стив Томсон с женой Ленкой совсем недавно выиграли джекпот Euromillions.
Сам Стив Томсон говорит, что когда он понял, что выиграл, с ним чуть не случился инфаркт.
Получив чек на выигранную сумму, он лишь сказал: «Я думаю, что это мое».
Стив и Ленка живут в графстве Западный Сассекс.
Не так давно Стив Томсон закончил строительство застекленной веранды для соседки и не выписал ей счет.
«Он не хотел от меня никаких денег. Он замечательный человек», — рассказала соседка в интервью газете Sun. Она предпочла не называть своего имени.
По ее словам, Стив Томсон
Томсон регулярно покупал лотерейные билеты последние 25 лет. Он обещает помощь соседям, клиентам и самому городку. Его жена Ленка уволилась с работы.
Супружеская пара говорит, что собирается остаться в своем районе, а также поделиться выигрышем с родственниками, друзьями и местными благотворительными организациями.
Но они уже стали менять привычки — в этом году они не собираются сами готовить рождественский ужин.
Ленка Томсон, родом из Словакии, говорит, что выигрыш так или иначе изменит их жизнь. «Меня переполняют эмоции», — сказала она.
Стив говорит, что его старший сын, узнав о выигрыше, лишь сказал, что хочет собственную комнату. Средний сын, 10 лет от роду, попросил автомобиль Tesla, на что получил категорический отказ. Младшая дочка хочет розовый iPhone.
В октябре человек, купивший в Великобритании лотерейный билет, выиграл рекордную сумму — 170 миллионов фунтов стерлингов (219 млн долларов).
Обычно люди, выигрывающие в лотерею в Великобритании, предпочитают сохранять анонимность.