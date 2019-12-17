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20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бабушка из Британии собрала 500 подарков для детей и бездомных

Местные СМИ прозвали ее «Мама Рождество».

80-летняя Фрэн Кларк из Великобритании к праздникам подготовилась основательно: она упаковала 500 обувных коробок с подарками для нуждающихся детей и взрослых.

Делать добрые дела к Рождеству Фрэн начала 4 года назад, когда переехала жить в дом престарелых. Подружиться с местными обитателями она долго не могла и чувствовала себя одиноко. Тогда к праздникам она решила собрать небольшие подарки для тех, кто действительно нуждается в любви и внимании.

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В коробки из-под обуви, которые ей в течение года отдают в обувном магазине неподалеку, старушка упаковывает сладости, а также полезные и приятные мелочи. Для взрослых это может быть одежда и предметы гигиены, а для детей Клэр покупает игрушки, карандаши и книжки, пишет Metro.

Подарки бабушка собирает в течение всего года. В этом году подарочные коробки обошлись ей примерно в 7 долларов за штуку. Деньги она тратит свои — из сбережений. Кроме того, ей помогают родственники, знакомые и соседи по дому престарелых, которые с прошлого года поддерживают ее инициативу и помогают: кто деньгами, а кто упаковкой подарков.

Екатерина Гура

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