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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец, которого в школе дразнили из-за худобы, стал фитнес-моделью

Теперь бывшие одноклассники ему завидуют.

22-летний Илья Циков из Болгарии уже 10 лет живет с родителями в Великобритании, где он уже успел прославиться. Но изначально все было далеко не радостно.

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Журналистам Unilad Илья рассказал, что всегда был самым маленьким и худым ребенком в школе и футбольной команде. Когда они переехали в Англию, семье приходилось нелегко из-за нехватки денег на жизнь. Тогда парень начал продавать одноклассникам свои обеды, которые в школе выдавали бесплатно.

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Таким образом Илья начал копить деньги для помощи родителям, но постоянное недоедание быстро сказалось на его здоровье и внешнем виде. Он начал стремительно худеть, а из-за этого одноклассники постоянно над ним издевались. В итоге самооценка парня упала, и он замкнулся в себе.

Когда родители узнали причину, то настояли на том, чтобы сын снова начал питаться нормально, а кроме того, предложили ему заняться спортом.

И это сработало. Илья занимался гимнастикой во дворе, а как только окреп, записался в спортзал. Увлекшись спортом, Циков понял, что его внешность и самочувствие начали меняться. К 19 годам Илья изменился настолько, что даже бывшие одноклассники перестали его узнавать.

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Сейчас ему 22 года, и он занимается в зале по 5−6 дней в неделю, ведет блог по тренировкам и питанию, а также подрабатывает тренером и фитнес-моделью.

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Екатерина Гура

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