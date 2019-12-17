20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец, которого в школе дразнили из-за худобы, стал фитнес-моделью
Теперь бывшие одноклассники ему завидуют.
22-летний Илья Циков из Болгарии уже 10 лет живет с родителями в Великобритании, где он уже успел прославиться. Но изначально все было далеко не радостно.
Журналистам Unilad Илья рассказал, что всегда был самым маленьким и худым ребенком в школе и футбольной команде. Когда они переехали в Англию, семье приходилось нелегко
Таким образом Илья начал копить деньги для помощи родителям, но постоянное недоедание быстро сказалось на его здоровье и внешнем виде. Он начал стремительно худеть, а
Когда родители узнали причину, то настояли на том, чтобы сын снова начал питаться нормально, а кроме того, предложили ему заняться спортом.
И это сработало. Илья занимался гимнастикой во дворе, а как только окреп, записался в спортзал. Увлекшись спортом, Циков понял, что его внешность и самочувствие начали меняться. К 19 годам Илья изменился настолько, что даже бывшие одноклассники перестали его узнавать.
Сейчас ему 22 года, и он занимается в зале по 5−6 дней в неделю, ведет блог по тренировкам и питанию, а также подрабатывает тренером и
Екатерина Гура