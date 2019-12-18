Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита

Лидеры России, Украины, Франции и Германии после встречи в Париже приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском» формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Также они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе «всех на всех» до конца года.
По данным исследования, 50% россиян считают, что саммит никак не повлияет на ситуацию в регионе, 35% полагают, что повлияет скорее положительно, а 4% — что скорее отрицательно, 11% затруднились ответить.
Отмечается, что об этой встрече 47% граждан что-то слышали, но без подробностей, 30% ничего о ней не знают и лишь 23% хорошо о ней осведомлены.
Как указано в опросе, большинство респондентов (85%) считают, что для России важно, чтобы ситуация в Донбассе пришла к мирному урегулированию, 9% ответили, что ей это скорее не важно или абсолютно не важно, 6% затруднились ответить.
По мнению 50% опрошенных, ситуация в Донбассе в последнее время не становится ни лучше, ни хуже, она практически не меняется, 15% ответили, что ситуация постепенно нормализуется, а 13% — что она становится все более напряженной, заметно ухудшается. Затруднились ответить 22%.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.