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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Российские зрители назвали лучшие фильмы года

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо, в тройку лидеров также вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.ru»

Последняя часть франшизы «Мстители» вышла в мировой прокат в конце апреля, а спустя 11 дней, согласно данным прокатчика Walt Disney Studios, установил рекорд, преодолев отметку в два миллиарда долларов по сборам. Спустя три месяца фильм сместил фантастический блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино. В новой серии супергерои из команды Мстителей и их союзники разрабатывали план, который должен был помочь в противостоянии разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

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«На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса “Алита: Боевой ангел”. Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма “Аладдин” режиссера Гая Ричи», — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

Премьера фильма «Джокер» о становлении главного злодея Готэм-сити и противника Бэтмена прошла на Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз — «Золотого льва». Главную роль в драме исполнил Хоакин Феникс. Картину Тарантино «Однажды… в Голливуде», роли в которой сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, показали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер лично приезжал в Москву, чтобы представить картину.

Сериалом года зрители назвали драму «Чернобыль», которая рассказывает о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. На втором месте оказалась криминальная комедия «Почему женщины убивают», третью строчку заняла антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы».

Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год.
Пресс-служба Кино Mail.ru

Список возглавила военная драма Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, второе и третье место заняли супергеройские блокбастеры «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».

Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стала «Игра престолов», последний сезон которой вышел в этом году. На втором месте оказался русско-турецкий проект «Султан моего сердца», на третьем — российская историческая драма «Годунов».

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