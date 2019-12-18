Российские зрители назвали лучшие фильмы года

Последняя часть франшизы «Мстители» вышла в мировой прокат в конце апреля, а спустя 11 дней, согласно данным прокатчика Walt Disney Studios, установил рекорд, преодолев отметку в два миллиарда долларов по сборам. Спустя три месяца фильм сместил фантастический блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино. В новой серии супергерои из команды Мстителей и их союзники разрабатывали план, который должен был помочь в противостоянии разрушительным действиям могущественного титана Таноса.
«На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса “Алита: Боевой ангел”. Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма “Аладдин” режиссера Гая Ричи», — рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Премьера фильма «Джокер» о становлении главного злодея Готэм-сити и противника Бэтмена прошла на Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз — «Золотого льва». Главную роль в драме исполнил Хоакин Феникс. Картину Тарантино «Однажды… в Голливуде», роли в которой сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, показали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Режиссер лично приезжал в Москву, чтобы представить картину.
Сериалом года зрители назвали драму «Чернобыль», которая рассказывает о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. На втором месте оказалась криминальная комедия «Почему женщины убивают», третью строчку заняла антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы».
Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год.
Пресс-служба Кино Mail.ru
Список возглавила военная драма Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли, второе и третье место заняли супергеройские блокбастеры «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».
Самым популярным сериалом по количеству оценок зрителей стала «Игра престолов», последний сезон которой вышел в этом году. На втором месте оказался русско-турецкий проект «Султан моего сердца», на третьем — российская историческая драма «Годунов».