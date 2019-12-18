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08:00 (мск), источник: РИА Новости

Ученые Сколково стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Статья четырех сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала абсолютным лидером сервиса оценки онлайн-активности в отношении научных публикаций в интернете Altmetric Top 100 по количеству репостов в глобальной сети за все семь лет существования данного рейтинга, сообщила пресс-служба Сколтеха.

Источник: РИА "Новости"

В статье российских ученых Егора Захарова, Александры Шишея, Егора Буркова и профессора Дмитрия Лемпицкого рассматривается возможность создания системы, которая позволяет синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику конкретного человека. Эта работа относится к очередному этапу в развитии технологий распознавания и генерации лиц, отмечает пресс-служба Сколтеха.

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«Мы хотели усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. Важная часть такой среды — это реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди. С помощью глубокого обучения мы стремились добиться наиболее естественного изображения», — сказал Захаров, слова которого приведены в сообщении.

«Благодаря глубокому обучению, основанному на множестве фотографий знаменитостей, нашему алгоритму нужно всего несколько фотографий человека, чтобы создать его реалистичный видеоаватар», — отметил, в свою очередь, Лемпицкий.

Сервис Altmetric позволят отслеживать реакцию на публикуемые результаты исследований в сети, анализируя высказывания и дискуссии пользователей на научных и других форумах, публикации в ведущих средствах массовой информации, содержание государственных директивных документов, полемику в социальных сетях и блогах.

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В этом году в рейтинг Altmetric Top 100 вошли статьи, опубликованные в 43 журналах, на серверах препринтов и на государственных сайтах. По числу публикаций в списке лидируют авторы из Гарвардского университета в США (11 статей) и журнал Nature (12 публикаций).

Сколтех — негосударственный технологический университет, один из ключевых элементов инновационного центра «Сколково». Создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института (США).

Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков.

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