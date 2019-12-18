15:26 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники
В исследовании, которое проходило в начале декабря, приняли участие 4,4 тысячи человек.
Аналитики выяснили, что запах мандаринов больше «работает» на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского. А подготовка праздничного стола радует больше, чем речь президента и бой курантов.
«При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, “что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение”, примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года
Кроме того, еще 16% от «недовольных» предпочли бы отказаться от праздника, лишь бы не тратить много денег на подарки, новогодний стол и праздничные наряды.
По данным исследования, 15% респондентов неодобрительно относятся к запуску петард и других громких фейерверков и почти столько же респондентов не любят главный зимний праздник за «вынужденный алкоголизм», переедание и пробки на дорогах. Еще 8% респондентов страдают от слишком затянувшихся каникул, а также встреч с родственниками или странными гостями.