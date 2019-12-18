Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 главных цифр 2019 годаПодводим «числовые» итоги уходящего года.
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
15:26 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, за что россияне не любят новогодние праздники

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый пятый житель России не любит новогодние праздники из-за толп людей в магазинах, трат на подарки, а также большого количества отчетов на работе, говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, подготовленном для РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В исследовании, которое проходило в начале декабря, приняли участие 4,4 тысячи человек.

Аналитики выяснили, что запах мандаринов больше «работает» на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского. А подготовка праздничного стола радует больше, чем речь президента и бой курантов.

Читайте также
В Сети снова смеются над задней стороной елки (фото)

«При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос, “что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение”, примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе», — прокомментировали результаты опроса в Туту.ру и уточнили, что на ответы его «пессимистичной части» ответили около 1,1 тысячи человек.

Кроме того, еще 16% от «недовольных» предпочли бы отказаться от праздника, лишь бы не тратить много денег на подарки, новогодний стол и праздничные наряды.

По данным исследования, 15% респондентов неодобрительно относятся к запуску петард и других громких фейерверков и почти столько же респондентов не любят главный зимний праздник за «вынужденный алкоголизм», переедание и пробки на дорогах. Еще 8% респондентов страдают от слишком затянувшихся каникул, а также встреч с родственниками или странными гостями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
У главного судьи России нашли недвижимость на 220 млн рублей
В Кремле объяснили, за что Путин наградил главу Минспорта
В США испугались собственных «санкций из ада» против России
Названы 19 главных цифр 2019 года
Стало известно, как выглядела девочка, жившая 5700 лет назад
Близкие Заворотнюк показали преследующих актрису журналистов
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как сканировать QR-код (3 простых способа) На смартфонах и компьютере
Кино
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма Артисты представили псевдодокументальную картину «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Авто
У Volkswagen Tiguan появился конкурент за 1 100 000 рублей Китайская марка Changan выводит на российский рынок новый кроссовер CS55
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Дети
Решетова вернулась к тренировкам через 2 месяца после родов Модель рассказала о своем режиме
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь