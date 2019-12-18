Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

На кадрах видно мужчину с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, находится Заворотнюк.
На других снимках запечатлен мужчина, снимающий медучреждение на профессиональную видеокамеру.
Близкие Заворотнюк также рассказали о попытках журналистов подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии актрисы.
«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?» — отмечается в сообщении.
Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.