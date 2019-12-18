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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов. Фотографии людей с камерами опубликованы в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.

Источник: РИА Новости

На кадрах видно мужчину с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, находится Заворотнюк.

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На других снимках запечатлен мужчина, снимающий медучреждение на профессиональную видеокамеру.

Близкие Заворотнюк также рассказали о попытках журналистов подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии актрисы.

«Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?» — отмечается в сообщении.

Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.

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