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13:12 (мск), источник: РИА Новости

Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На официальном канале рок-группы Queen на Youtube появился анимационный клип на песню «Thank God it’s Christmas», которая была записана еще в 1984 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничной елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.

Песня «Thank God it’s Christmas» стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.

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