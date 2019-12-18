13:12 (мск), источник: РИА Новости
Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На официальном канале
Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор.
В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничной елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.
Песня «Thank God it’s Christmas» стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.