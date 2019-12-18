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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Десятилетняя девочка опередила в тесте IQ Хокинга и Эйнштейна

Десятилетняя девочка из английского Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, набрала максимальное количество баллов в тесте IQ и опередила великих ученых. Об этом сообщает издание The Sun.

10-летняя Фрейя Манготра (Freya Mangotra) в октябре прошла тест IQ для несовершеннолетних от всемирно известной организации для людей с высоким IQ «Менса» и получила 162 балла. В рамках теста проверялись ее навыки вербального рассуждения и критического мышления.

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Результат девочки оказался на два очка выше, чем показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Считается, что у обоих ученых был показатель IQ, равный 160.

Таким образом, девочка официально признана гением. Отец Манготры, психиатр Кулдип Кумар (Kuldeep Kumar), гордится дочерью. Он рассказал, что с раннего детства девочки знал, что она одаренная. По его словам, ребенок быстро схватывает информацию, ей достаточно один раз прочитать или сделать что-либо, чтобы запомнить это.

У Манготры черный пояс по тхэквондо, она любит рассказы, театр и шахматы. Девочка увлекается плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов. Она еще не решила, кем хочет стать, когда вырастет. По словам отца, девочка хотела стать врачом, но передумала.

Сейчас Фрейя учится в школе в пригороде Бирмингема Эджбастоне. Ей предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI, она уже прошла вступительный экзамен.

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