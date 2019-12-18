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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: северный магнитный полюс быстро движется к Сибири

Скорость смещения северного магнитного полюса к Сибири увеличилась, установили ученые из Британской геологической службы, сообщает Science Alert.

Источник: Reuters

Северным магнитным полюсом называют точку в северной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено под углом 90 градусов к поверхности. Он не совпадает с географическим северным полюсом.

Сейчас северный магнитный полюс располагается под паковыми льдами в канадской Арктике. Со второй половины XX века он движется в сторону Таймыра.

«Со времени своего официального открытия в 1831 году северный магнитный полюс прошел около 2250 км», — объясняют в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Причина смещения — колебания потока расплавленного железа в ядре нашей планеты.

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Смещение полюса было сравнительно медленным, что позволяло ученым легко его отслеживать. Но в последние десятилетия оно ускорилось до 55 километров в год.

«Движение с 1990-х годов происходит намного быстрее, чем когда-либо, по крайней мере в течение четырех столетий», — рассказал Кьяран Бегган из Британской геологической службы.

«Мы действительно мало знаем об изменениях в ядре, которые являются его причиной», — констатировал он.

Ученые успокаивают: они спрогнозировали смещение полюса до 2025 года включительно. Пока что сбоев в GPS и других системах не предвидится.

Анна Лысенко

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